"Владислав Супряга може стати відмінним форвардом. Йому потрібно просто набратися досвіду. Але він не єдиний талант Динамо. У захисті я використовую Забарного 2002 року народження. Зліва – Миколенко, 1999-го. Вони обоє – дуже хороші.

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А 23-річний Циганков для мене є головним українським талантом. У нього були певні проблеми зі здоров'ям, але він подолав їх. Анчелотті вже питав мене щодо нього для Евертона", – розповів Луческу Gazzetta dello Sport.

Зауважимо, у літнє трансферне вікно Супрягою активно цікавилася італійська Болонья, проте чемпіон світу U-19 залишився в Києві.

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