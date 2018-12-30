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Саутгемптон – Манчестер Сіті – 1:3 – відео голів та огляд матчу

19:10 375 Читать на русском
Саутгемптон – Манчестер Сіті – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Саутгемптон – Манчестер Сіті / твіттер BBC Sport

Манчестер Сіті здолав Саутгемптон на виїзді в 20-му турі англійської Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Англія. АПЛ, 20-й тур

Саутгемптон – Манчестер Сіті – 1:3

Голи: Хьойберг, 37 – Давід Сілва, 10, Ворд-Прауз (авт.), 45, Агуеро, 45+3

Вилучення: Хьойберг, 85

Манчестер Сіті обіграв Саутгемптон і вийшов на 2-е місце АПЛ – Зінченко став одним з головних героїв

Команди в першому таймі організували справжню гольову феєрію. На 10-й хвилині Давід Сілва влучно замкнув простріл свого однофамільця Бернарду. Та під завісу тайму набрався сміливості Саутгемптон. "Допоміг" зрівняти рахунок "святим" Олександр Зінченко – українець забарився біля власних воріт, втратив м'яч у боротьбі з Хьойбергом, а німець спокійно розібрався з Едерсоном – 1:1.

Пропущений гол, однак, лише розізлив "містян". Ще до перерви підопічні Гвардіоли зуміли двічі вразити ворота Сотона. Спочатку після прострілу Стерлінга м'яч у власні ворота зрізав Ворд-Прауз. А в доданий арбітром час реабілітувався Зінченко – український хавбек класно навісив із лівого флангу, а Серхіо Агуеро спрямував м'яч у ворота.

А от у другій половині гри команди не забивали. Перемога дозволила Ман Сіті повернутися на другу сходинку в АПЛ.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія20 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Манчестер Сіті: Неділя 30 грудня 2018

Саутгемптон
Матч завершено
1 : 3
Манчестер Сіті
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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Саутгемптон - Манчестер Сіті Відеоновини Саутгемптон Саутгемптон АПЛ
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