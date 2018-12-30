Манчестер Сіті обіграв Саутгемптон і вийшов на 2-е місце АПЛ – Зінченко став одним з головних героїв

Саутгемптон програв Манчестер Сіті (1:3) у 20-му турі АПЛ. Олександр Зінченко привіз гол та віддав результативний пас. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Англія. АПЛ, 20-й тур

Саутгемптон – Манчестер Сіті – 1:3

Голи: Хьойберг, 37 – Давід Сілва, 10, Ворд-Прауз (авт.), 45, Агуеро, 45+3

Вилучення: Хьойберг, 85

Матч, як і онлайн-трансляція Саутгемптон – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 16:15 за київським часом. Команда Зінченка програла 3 з останніх 4-х матчів АПЛ, а на виїзді не набирала очок у 2-х зустрічах поспіль. Манчестерці опустились на 3-є місце, відпустивши Ліверпуль у відрив і навіть Тоттенхем на 2-у сходинку. Саутгемптон же до звітної гри посідав 17-й рядок із 1-очковою дистанцією над зоною вильоту.

Саутгемптон – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу

Зінченко був активним учасником боїв у перші 10 хвилин. Багато працював у відборі та частіше діяв як лівий півзахисник. Виглядав наш гравець досить неоднозначно. То пішов на двох суперників, втратив м'яч, після чого Даніло перехопив і віддав у розріз на Давіда Сілву – воротар "святих" виручив. То не зовсім вдалим пасом на Агуеро Олександр посприяв швидкій контрі господарів. На щастя для українця, Остін, який вийшов віч-на-віч з Едерсоном, погано обробив круглого. Друга ж гостра атака Сіті завершилась взяттям воріт. Бернарду зі своїм однофамільцем розіграв смертельний номер – Давід Сілва розстрілював ворота з 11 метрів.

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Саутгемптон оговтався і спробував через високий пресинг та флангову гру вирівняти становище. Виходило не дуже, але в Зінченка у власному штрафному роботи стало більше – діяв у цих епізодах максимально чисто та холоднокровно. Не забував Олександр і про гострі розрізні передачі в чужий штрафний. Стерлінг і партнери змарнували кілька таких спроб, як й інші свої моменти. Агуеро не зумів прошити голкіпера з меж воротарського, а Марез перекрутив у дальній кут.

Господарі відігрались дуже просто. Спочатку Остін пристрілявся, вигравши верхову боротьбу в Даніло – Едерсон ефектно парирував. А згодом Зінченко прийняв пас від партнера так, що подарував капітану Хьойбергу вихід на ворота. Гол – відверто на совісті українського виконавця. Зінченко був за крок до повного провалу, коли штовхав суперника у своєму штрафному – суддя пошкодував пенальті, хоча підстави були.

А в наступній атаці Ворд-Прауз замкнув простріл Стерлінга, дещо виправдавши українця. Сіті не забив другий м'яч, коли володів тотальною перевагою, але вийшов уперед, втративши ініціативу. Нинішній матч багатий на сюрпризи. Ось, наприклад, Зінченко вперше в кар'єрі віддав гольовий пас у матчі АПЛ. Олександр обігрався з партнерами, після чого ідеально навісив лівою – Агуеро залишалось лише замкнути.

На старті другої половини найактивніший Стерлінг вийшов на вбивчу позицію у воротарському, але ударом у ближній кут не зумів пробити Маккарті. Той же Рахім та Агуеро втратили ще 3 чудові моменти після фірмових комбінацій манчестерців. Повторив долю партнерів Марез. У 2 паси від Ляпорта і Жезуса Сіті пройшов зі свого штрафного в чужий, однак Ріяд поцілив у голкіпера. На 85-й Зінченко класно відібрав м'яч у центрі поля, після чого Хьойберг не витримав і у стрибку двома ногами скосив Фернандінью – миттєве вилучення!

Саутгемптон залишається на межі зони вильоту – 18-й у таблиці Бернлі випереджає лише за додатковими показниками. Манчестер Сіті виходить на 2-е місце, набравши 47 очок і посунувши Тоттенхем. Перед очним матчем з Ліверпулем команда Зінченка відстає на 7 очок.