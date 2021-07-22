"Я общался с ним, невозможно просто отмахнуться от слухов и разговоров. Если он остается, то должен работать как и всегда, а если уходит, то двери открыты – в хорошем смысле. Мы провели вместе 8 лет, и думаю, что я как тренер делал для него все, а он делал все для нас как игрок.

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Если он останется, то ему придется без всяких скидок конкурировать с другими полузащитниками. Если он все же уйдет – мы крепко обнимем и пожелаем успехов, как это было со всеми ребятами, которые посвятили жизнь клубу и остались с нами в дружеских отношениях. Куда бы он ни ушел – в Барселону, или куда-нибудь еще", – цитирует Симеоне AS.

По слухам, Барса заинтересована в трансфере 26-летнего испанца, но переговоры каталонцев и "матрасников" пока не дают результатов.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує