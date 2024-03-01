Місце проведення чемпіонату світу з футболу-2034 визначено. Залишилося дочекатися лише офіційного оголошення.

Після того як Австралійська федерація футболу відмовилася подавати заявку на проведення Мундіалю, єдиним кандидатом залишилася Саудівська Аравія.

ФІФА офіційно затвердила дати революційного ЧС – відомі 19 клубів-учасників з 32-х й місце проведення турніру

Як повідомляє L'Equipe, саудівська федерація футболу підтвердила своє бажання провести чемпіонат світу. Офіційне визначення країни-організатора ЧС-2034 має відбутися наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, що чемпіонат світу у 2026 році пройде в Канаді, Мексиці та США. Мундіаль-2030 організовуватимуть Марокко, Іспанія та Португалія, а також матчі пройдуть в Аргентині, Уругваї та Парагваї.

Іспанська система, аналітичний кіберпанк і пропаганда ісламізму – як академія Aspire розвиває футбол і політику Катару