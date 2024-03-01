Место проведения чемпионата мира по футболу-2034 определено. Осталось дождаться лишь официального объявления.

После того как Австралийская федерация футбола отказалась подавать заявку на проведение Мундиаля, единственным кандидатом осталась Саудовская Аравия.

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Как сообщает L'Equipe, саудовская федерация футбола подтвердила свое желание провести чемпионат мира. Официальное определение страны-организатора ЧМ-2034 должно состояться в конце 2024 года.

Напомним, что чемпионат мира в 2026 году пройдет в Канаде, Мексике и США. Мундиаль-2030 будут организовывать Марокко, Испания и Португалия, а также матчи пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

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