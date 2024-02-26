Саудівська Аравія, 21-й тур

Аль-Іттіфак – Аль-Хіляль – 0:2

Голи: Мілінковіч-Савіч, 39, Аль-Давсарі, 45+5

Аль-Іттіхад – Аль-Вехда – 2:1

Голи: Хамед-Аллах, 84 (з пенальті), 90+4 – Ігало, 35

Нереалізований пенальті: Бензема, 45+11

Вилучений: Аль-Моса, 90 (Аль-Іттіхад)

У понеділок у чемпіонаті Саудівської Аравії відбулися два матчі за участю топ-команд. Аль-Іттіфак Стівена Джеррарда поступився Аль-Хілялю Жорже Жезуша. Героями зустрічі стали гравці збірної Сербії – Сергєй Мілінковіч-Савіч і Александар Мітровіч. Півзахисник забив перший м'яч, а форвард оформив гольову передачу на партнера під час другого взяття воріт.

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В іншому матчі Каріму Бензема вдалося стати одночасно антигероєм і героєм зустрічі. На 11-й компенсованій до першого тайму хвилині за рахунку 0:1 Карім не зумів реалізувати пенальті. Коли Аль-Іттіхад заробив ще один 11-метровий, французький форвард відмовився підходити до позначки і делегував право виконання вироку своєму партнеру по атаці, Хамеду-Аллаху. Марокканець реалізував цей удар, а вже в компенсований час приніс своїй команді перемогу. Гольовий пас на 90+4-й хвилині віддав Карім Бензема.

Завдяки цій перемозі Аль-Іттіхад продовжує перебувати на 5-му місці турнірної таблиці та переслідувати Аль-Тавун і Аль-Ахлі. Лідирує Аль-Хіляль – команда Неймара відірвалася від Аль-Насра Кріштіану Роналду на 7 очок.

Karim Benzema has missed the penalty!



This brother is cursed pic.twitter.com/afrfB4QaSi — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) February 26, 2024