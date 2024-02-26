Саудовская Аравия: Бензема не реализовал пенальти и отказался исполнять второй удар, Джеррард проиграл лидеру
В понедельник, 26 февраля, состоялись матчи 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия, 21-й тур
Аль-Иттифак – Аль-Хиляль – 0:2
Голы: Милинкович-Савич, 39, Аль-Давсари, 45+5
Аль-Иттихад – Аль-Вехда – 2:1
Голы: Хамед-Аллах, 84 (с пенальти), 90+4 – Игало, 35
Нереализованный пенальти: Бензема, 45+11
Удалён: Аль-Моса, 90 (Аль-Иттихад)
В понедельник в чемпионате Саудовской Аравии состоялись два матча с участием топ-команд. Аль-Иттифак Стивена Джеррарда уступил Аль-Хилялю Жорже Жезуша. Героями встречи стали игроки сборной Сербии – Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович. Полузащитник забил первый мяч, а форвард оформил голевую передачу на партнёра при втором взятии ворот.
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В другом матче Кариму Бензема удалось стать одновременно антигероем и героем встречи. На 11-й компенсированной к первому тайму минуте при счёте 0:1 Карим не сумел реализовать пенальти. Когда Аль-Иттихад заработал ещё один 11-метровый, французский форвард отказался подходить к отметке и делегировал право исполнения приговора своему партнёру по атаке, Хамеду-Аллаху. Марокканец реализовал удар с точки, а уже в компенсированное время принёс своей команде победу. Голевой пас на 90+4-й минуте отдал Карим Бензема.
Благодаря этой победе Аль-Иттихад продолжает пребывать на 5-м месте турнирной таблицы и преследовать Аль-Тавун и Аль-Ахли. Лидирует Аль-Хиляль – команда Неймара оторвалась от Аль-Насра Криштиану Роналду на 7 очков.