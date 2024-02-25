Фірміно влаштував феєрію в Саудівській Аравії, оформивши дубль+пас – екс-зірка Манчестер Сіті долучився до розгрому
Аль-Ахлі переграв Аль-Тае у 21 турі чемпіонату Саудівської Аравії. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".
Саудівська Аравія, 21 тур
Аль-Тае – Аль-Ахлі – 1:4
Голи: Менса, 43 – Фірміно, 45+8, 60, Марез, 82, Кессьє, 88
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Аль-Ахлі не змарнував свій шанс взяти очки в матчі з аутсайдером. Зірки команди влаштували справжній тиск на ворота суперника, утім, пропустили першими. Реакція була миттєвою. Фірміно ще до перерви зрівняв рахунок. Колишній гравець Ліверпуль у зустрічі оформив дубль й гольову передачу. Екс-гравець Манчестер Сіті Ріяд Марез асистував Фірміно, а потім забив сам. Крапку в матчі поставив Кессьє.
Аль-Ахлі перебуває на третій сходинці з 43 балами. Аль-Тае залишився на 16 місці з 18 очками.