Аль-Ахлі переграв Аль-Тае у 21 турі чемпіонату Саудівської Аравії. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 21 тур

Аль-Тае – Аль-Ахлі – 1:4

Голи: Менса, 43 – Фірміно, 45+8, 60, Марез, 82, Кессьє, 88

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Аль-Ахлі не змарнував свій шанс взяти очки в матчі з аутсайдером. Зірки команди влаштували справжній тиск на ворота суперника, утім, пропустили першими. Реакція була миттєвою. Фірміно ще до перерви зрівняв рахунок. Колишній гравець Ліверпуль у зустрічі оформив дубль й гольову передачу. Екс-гравець Манчестер Сіті Ріяд Марез асистував Фірміно, а потім забив сам. Крапку в матчі поставив Кессьє.

Аль-Ахлі перебуває на третій сходинці з 43 балами. Аль-Тае залишився на 16 місці з 18 очками.

Roberto Firmino heads home the first and second goals to start the comeback for Al Ahli ️#yallaRSL pic.twitter.com/CxyUdn9mRs — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 24, 2024

Roberto Firmino scores his second of the game & looks like he has finally found his goal scoring instincts again!pic.twitter.com/bNIEHBGrfE https://t.co/z1fmJ0C1m8 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) February 24, 2024

@Mahrez22 slams it home from the edge of the box to give Al Ahli the two-goal cushion #yallaRSL pic.twitter.com/pFsYAYMlzs — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 24, 2024