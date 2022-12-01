За рахунок 2:0 мексиканцям потрібно було забити ще один м'яч, і саме вони вийшли б у плей-офф замість Польщі. Але замість того, щоб забити, команда Херардо Мартіно пропустила – на п'ятій компенсованій до другого тайму хвилині.

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Тоді стало зрозуміло, що два м'ячі за дві хвилини мексиканці вже забити не зможуть. Якщо перед попереднім ЧС-2018 у Мексиці всерйоз говорили про "прокляття стадії 1/8 фіналу" – збірна постійно вилітала на цій стадії турніру – то тепер національна команда навіть із групи вибратися не зуміла.

Критики та недоброзичливці Херардо Мартіно потирають руки. Вони попереджали!