При счёте 2:0 мексиканцам нужно было забить еще один мяч, и именно они вышли бы в плей-офф вместо Польши. Но вместо того, чтобы забить, команда Херардо Мартино пропустила – на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

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Тогда и стало понятно, что два мяча за две минуты мексиканцы уже забить не смогут. Если перед предыдущим ЧМ-2018 в Мексике всерьёз говорили о "проклятии стадии 1/8 финала" – сборная постоянно вылетала на этой стадии турнира – то теперь национальная команда даже из группы выбраться не сумела.

Критики и недоброжелатели Херардо Мартино потирают руки. Они предупреждали!

