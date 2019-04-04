Сассуоло дома разгромил Кьево: 30-й тур Серии А, матчи четверга

В рамках 30-го тура итальянского первенства Кьево на выезде был уничтожен Сассуоло (4:0).

Чемпионат Италии 2018/2019, 30-й тур

Сассуоло – Кьево – 4:0

Голы: Демирель, 4, 45, Локателли, 47, Беррарди, 57

Нереализованный пенальти: Джаккерини, 89

Аталанта – Болонья – начало в 22:00

Сассуоло в родных стенах принимал Кьево, уже на 4-й минуте открыв счёт после того, как Демирель замкнул подачу Лиролы с правого фланга. Джаккерини на 9-й отыграл этот гол, однако арбитры после просмотра видеоповтора его отменили, а в дальнейшем Сассуоло захватил инициативу и забил второй мяч на 45-й – это Демирель после углового вновь оказался лучшим на втором этаже. В начале второго тайма Локателли и Беррарди провели ещё по мячу, а гол Джаккерини на 62-й минуте снова отменили. На 89-й Емманулеле подвел черту под фиаско веронцев, не реализовав пенальти.

Таким образом, Сассуоло набрал 35 очков и поднялся на одиннадцатую строчку в турнирной таблице. Кьево с 11 зачётными баллами продолжает ее замыкать.