Сассуоло перестріляв Кремонезе у битві з п'ятьма голами – Лор'єнте видав шалений перформанс, порівнявшись з Мессі
В рамках завершальної програми 24-го туру Серії А провели два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2022/23, 25-й тур
Сассуоло – Кремонезе – 3:2
Голи: Лорьенте, 26, Фраттезі, 41, Байрамі, 90+2 – Дессер, 62, 83
Торіно – Болонья – 1:0
Гол: Карамо, 22
Кремонезе після першої перемоги в Серії А з 1998 року повернувся на шлях феєричних, але програшних матчів. У першому таймі виїзного поєдинку проти Сассуоло команда згоріла – Лор'єнте оформив комфортну перемогу господарів, віддавши асист п'яткою на Фраттезі й відзначившись прямим ударом зі стандарту. 2:0.
За кількістю голів зі штрафних в останніх трьох сезонах топ-чемпіонатів Лор'єнте порівнявся із самим Мессі, увірвавшись в топ-4.
5 - Direct free kick goals in the last 3 Big-5 European Leagues seasons (since 2020/21):— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 6, 2023
James Ward-Prowse ??????
Armand #Laurienté
Lionel Messi
Téji Savanier
Accuracy.#SassuoloCremonese
У другому таймі з'явився інший герой. Дессер, який замінив Афена-Г'яна по перерві, скоротив відставання в рахунку на 62-й хвилині, а на 83-й Сіріль відновив статус-кво – причому йому асистував голкіпер. Втім, на 90+2-й хвилині Лор'єнте знову нагадав про себе, виконавши точну діагональ на правий край штрафного під удар Байрамі. Надім вистрілив у дальній кут і влучив – 3:2! Саме з цим рахунком зустріч і добігла кінця.
В останньому матчі туру Торіно здобув перемогу над Болоньєю. Єдиний гол у зустрічі провів Карамо, який відзначився на 22-й хвилині – Янн опинився в штрафному в оточненні чотирьох захисників, перегравши трьох і забивши третій м'яч у сезоні. Завдяки його влучному удару туринці обійшли болонців, піднявшись на дев'яту позицію в турнірній таблиці.
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