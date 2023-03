Чемпіонат Італії 2022/23, 25-й тур

Сассуоло – Кремонезе – 3:2

Голи: Лорьенте, 26, Фраттезі, 41, Байрамі, 90+2 – Дессер, 62, 83

Торіно – Болонья – 1:0

Гол: Карамо, 22

Кремонезе після першої перемоги в Серії А з 1998 року повернувся на шлях феєричних, але програшних матчів. У першому таймі виїзного поєдинку проти Сассуоло команда згоріла – Лор'єнте оформив комфортну перемогу господарів, віддавши асист п'яткою на Фраттезі й відзначившись прямим ударом зі стандарту. 2:0.

За кількістю голів зі штрафних в останніх трьох сезонах топ-чемпіонатів Лор'єнте порівнявся із самим Мессі, увірвавшись в топ-4.

5 - Direct free kick goals in the last 3 Big-5 European Leagues seasons (since 2020/21):



James Ward-Prowse ??????

Armand #Laurienté

Lionel Messi

Téji Savanier



Accuracy.#SassuoloCremonese