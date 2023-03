Чемпионат Италии 2022/23, 25-й тур

Сассуоло – Кремонезе – 3:2

Голы: Лорьенте, 26, Фраттези, 41, Байрами, 90+2 – Дессер, 62, 83

Торино – Болонья – 1:0

Гол: Карамо, 22

Кремонезе после первой победы в Серии А с 1998 года вернулся на путь фееричных, но проигрышных матчей. В первом тайме выездного поединка против Сассуоло команда сгорела – Лорьенте оформил комфортную победу хозяев, отдав ассист пяткой на Фраттези и отметившись прямым ударом со стандарта. 2:0.

По количеству голов со штрафных в последних трех сезонах топ-чемпионатов Лорьенте сравнялся с самим Месси, ворвавшись в топ-4.

5 – Direct free kick goals in the last 3 Big-5 European Leagues seasons (since 2020/21):



James Ward-Prowse ??????

Armand #Laurienté

Lionel Messi

Téji Savanier



Accuracy.#SassuoloCremonese