Сассуоло перестрелял Кремонезе в битве с пятью голами – Лорьенте выдал сумасшедший перформанс, сравнявшись с Месси
В рамках завершающей программы 24-го тура Серии А провели два матча. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2022/23, 25-й тур
Сассуоло – Кремонезе – 3:2
Голы: Лорьенте, 26, Фраттези, 41, Байрами, 90+2 – Дессер, 62, 83
Торино – Болонья – 1:0
Гол: Карамо, 22
Кремонезе после первой победы в Серии А с 1998 года вернулся на путь фееричных, но проигрышных матчей. В первом тайме выездного поединка против Сассуоло команда сгорела – Лорьенте оформил комфортную победу хозяев, отдав ассист пяткой на Фраттези и отметившись прямым ударом со стандарта. 2:0.
По количеству голов со штрафных в последних трех сезонах топ-чемпионатов Лорьенте сравнялся с самим Месси, ворвавшись в топ-4.
5 – Direct free kick goals in the last 3 Big-5 European Leagues seasons (since 2020/21):— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 6, 2023
James Ward-Prowse ??????
Armand #Laurienté
Lionel Messi
Téji Savanier
Accuracy.#SassuoloCremonese
Во втором тайме появился другой герой. Дессер, заменивший Афена-Гьяна после перерыва, сократил отставание в счете на 62-й минуте, а на 83-й Сириль восстановил статус-кво – причем ему ассистировал голкипер. Впрочем, на 90+2-й минуте Лорьенте вновь напомнил о себе, выполнив точную диагональ на правый край штрафной под удар Байрами. Надим выстрелил в дальний угол и попал – 3:2! Именно с этим счетом встреча и подошла к концу.
В последнем матче тура Торино одержал победу над Болоньей. Единственный гол во встрече провел Карамо, который отличился на 22-й минуте – Янн оказался в штрафной в окружении четырех защитников, переиграв трех и забив третий мяч в сезоне. Благодаря его точному удару туринцы обошли болонцев, поднявшись на девятую позицию в турнирной таблице.
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