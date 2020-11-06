В рамках 7-го туру Серії А Удінезе та Сассуоло не виявили сильнішого. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Сассуоло у разі перемоги над Удінезе на два пункти випереджав Мілан (у "россонері" у запасі одна гра) і піднімався на першу сходинку турнірної таблиці, тому боротьба на полі розгорнулась з перших хвилин. Господарі пресингували і більше володіли м'ячем, однак фріульці теж не відсиджувались у обороні і провели кілька небезпечних атак.

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У другому таймі гості зрівняли володіння м'ячем і почали більше атакувати, але створити гольовий момент ніяк не вдавалось. До останніх секунд матчу команди відчайдушно намагались забити, але нікому так і не вдалось перервати гольову засуху у цьому матчі. Зрештою, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию – 0:0.

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