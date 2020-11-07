В рамках 7-го тура Серии А Удинезе и Сассуоло не выявили сильнейшего. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Сассуоло в случае победы над Удинезе на два пункта опережал Милан (у "россонери" в запасе одна игра) и поднимался на первую строчку турнирной таблицы, поэтому борьба на поле развернулась с первых минут. Хозяева прессинговали и больше владели мячом, однако фриульцы тоже не отсиживались в обороне и провели несколько опасных атак.

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Во втором тайме гости подравняли владение мячом и стали больше атаковать, но создать голевой момент никак не удавалось. До последних секунд матча команды отчаянно пытались забить, но никому так и не удалось прервать голевую засуху в этом матче. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью – 0:0.

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