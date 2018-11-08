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Саррі зменшив навантаження гравців у тренажерному залі

18:45 133 Читать на русском
Саррі зменшив навантаження гравців у тренажерному залі
Мауріціо Саррі / Фото: ФК Челсі

На думку Саррі, важка робота у тренажерному залі не пішла на користь жодному футболісту.

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі заборонив свої гравцям працювати з великою вагою у тренажерному залі, повідомляє Mirror.

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"Ми робимо тільки натуральну, з власною вагою тіла, роботу в тренажерному залі.

Ніхто не тягає ваги. Я ніколи не бачив футболіста, якому б пішла на користь робота з вагою", – сказав італійський фахівець.

Нагадаємо, сьогодні Челсі зіграє з БАТЕ у рамках 4 туру ЛІги Європи. Поєдинок розпочнеться о 19:55.

Ліга Європи4 турДинамо-Мінськ (Мінськ)

БАТЕ - Челсі: Четвер 08 листопада 2018

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Челсі Челсі Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі БАТЕ - Челсі
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