Сарри уменьшил нагрузку игроков в тренажерном зале

По мнению Сарре, тяжелая работа в тренажерном зале не пошла на пользу ни одному футболисту.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри запретил свои игрокам работать с большим весом в тренажерном зале, сообщает Mirror.

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"Мы делаем только натуральную, с собственным весом тела, работу в тренажерном зале.

Никто не таскает веса. Я никогда не видел футболиста, которому бы пошла на пользу работа с весом", – сказал итальянский специалист.

Напомним, сегодня Челси сыграет с БАТЭ в рамках 4 тура Лиги Европы. Поединок начнется в 19:55.