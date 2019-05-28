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Саррі сказав, кого варто остерігатися найбільше у складі Арсенала

20:33 306 Читать на русском
Саррі сказав, кого варто остерігатися найбільше у складі Арсенала
Мауріціо Саррі / Reuters

Мауріціо Саррі поділився очікуваннями перед фіналом Ліги Європи.

Тренер Челсі готується до важкої боротьби за трофей.

"Зазвичай матчі проти Арсенала стають відкритими. Вони мають двох дуже небезпечних нападників – Ляказетта та Обамеянга. Вони дуже небезпечні як команда в наступальній фазі. Вони агресивні і здатні створити тиск на чужій половині, тому грати проти них нелегко.

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Ми не граємо у цьому фіналі заради Ліги чемпіонів. Ми хотіли потрапити туди через Прем'єр-лігу, а тепер ми хочемо забрати трофей. Фінал дуже важливий для нас, і ми відчуваємо, що заслуговуємо на перемогу" – наводить коментар Саррі офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, матч між Челсі та Арсеналом за перемогу в Лізі Європи відбудеться 29 травня.

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Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Челсі Челсі Ліга Європи
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