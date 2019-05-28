toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Сарри сказал, кого стоит остерегаться больше всего в составе Арсенала

20:33 78 Читати українською
Сарри сказал, кого стоит остерегаться больше всего в составе Арсенала
Маурицио Сарри / Reuters

Маурицио Сарри поделился ожиданиями перед финалом Лиги Европы.

Тренер Челси готовится к тяжелой борьбе за трофей.

"Обычно матчи против Арсенала становятся открытыми. Они имеют двух очень опасных нападающих – Ляказетта и Обамеянга. Они очень опасны как команда в наступательной фазе. Они агрессивны и способны создать давление на чужой половине, поэтому играть против них нелегко.

Азар: Победа в Лиге Европы была бы идеальным прощанием с Челси

Мы не играем в этом финале ради Лиги чемпионов. Мы хотели попасть туда через Премьер-лигу, а теперь мы хотим забрать трофей. Финал очень важен для нас, и мы чувствуем, что заслуживаем победу", – приводит комментарий Сарри официальный сайт УЕФА.

Канте не поможет Челси в финале Лиги Европы из-за травмы

Напомним, матч между Челси и Арсеналом за победу в Лиге Европы состоится 29 мая.

blog_ava
ЧМ-2019 U-20 Катар – Украина: выход в плей-офф при ужасной командной игре, эффективность динамовцев и старания Конопли
00:20
2162
Теги
Челси Челси Лига Европы Маурицио Сарри Маурицио Сарри
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
30
мин
Челси
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук