Сарри сказал, кого стоит остерегаться больше всего в составе Арсенала

Маурицио Сарри поделился ожиданиями перед финалом Лиги Европы.

Тренер Челси готовится к тяжелой борьбе за трофей.

"Обычно матчи против Арсенала становятся открытыми. Они имеют двух очень опасных нападающих – Ляказетта и Обамеянга. Они очень опасны как команда в наступательной фазе. Они агрессивны и способны создать давление на чужой половине, поэтому играть против них нелегко.

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Мы не играем в этом финале ради Лиги чемпионов. Мы хотели попасть туда через Премьер-лигу, а теперь мы хотим забрать трофей. Финал очень важен для нас, и мы чувствуем, что заслуживаем победу", – приводит комментарий Сарри официальный сайт УЕФА.

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Напомним, матч между Челси и Арсеналом за победу в Лиге Европы состоится 29 мая.