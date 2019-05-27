Канте не допоможе Челсі у фіналі Ліги Європи через травму

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте з великою ймовірністю пропустить майбутній фінальний матч Ліги Європи з Арсеналом.

Француз отримав травму коліна під час одного з останніх тренувань команди і покинув поле з серйозним дискомфортом, повідомляє The Guardian.

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Офіційно про терміни відновлення 28-річного хавбека не повідомлялося, проте очікується, що він точно не зможе допомогти "синім" у грі з Арсеналом.

Раніше Канте вже мав проблеми з коліном. У матчі 37-го туру чемпіонату Англії з Уотфордом (3:0) на початку травня він отримав пошкодження, через яке пропустив близько двох тижнів. Нещодавно Н'Голо повернувся до тренувань.

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Фінал Ліги Європи Челсі – Арсенал відбудеться 29 травня на стадіоні Олімпійський в Баку, стартовий свисток пролунає о 22:00.