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Азар: Перемога в Лізі Європи стала б ідеальним прощанням з Челсі

18:49 202 Читать на русском
Азар: Перемога в Лізі Європи стала б ідеальним прощанням з Челсі
Еден Азар / Reuters

Бельгієць Еден Азар не уникав питань щодо свого імовірного відходу з Челсі у міжсезоння.

Зірка лондонців хоче виграти титул Ліги Європи для свого клубу.

"Це європейський турнір, тому для мене, для клубу, для менеджера, для вболівальників він дуже важливий. Коли ви граєте у фіналі, не має значення, чи це Ліга чемпіонів, Ліга Європи або Кубок Ліги, ви просто хочете виграти, ви просто хочете принести трофей додому і відсвяткувати це.

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Коли ви граєте за Челсі на початку сезону, люди думають про те, який трофей ми можемо мати в кінці травня. Ми програли фінал Кубка Ліги, тому наприкінці сезону це трофей, який ми повинні забрати. Я просто хочу виграти трофей, це все. Неважливо, забиваю я або не забиваю. Якщо це моя остання гра, я сподіваюся принести трофей. Так, це стало б чудовим прощанням з клубом", – цитує хавбека Sky Sports.

Нагадаємо, преса активно сватає лідера "аристократів" до мадридського Реала.

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