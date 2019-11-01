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Сарри раскритиковал систему VAR

22:37 8 Читати українською
Сарри раскритиковал систему VAR
Маурицио Сарри / фото ФК Ювентус

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился мнением о работе видеоасистента арбитра VAR.

 

"Если говорить о VAR, то я предпочитаю, когда судьи контролируют игру на поле, но это сугубо мое мнение. Это не то, о чем я сильно задумывался. Если вы спросите меня, нравится ли мне эта система, то я отвечу нет.

Сарри недоволен низкой результативностью Ювентуса

Правила таковы, но не все можно обобщить, в том числе фолы за игру рукой. Несмотря на то, что нам разъясняли новые правила, я ничего не понял. Но нам следует адаптироваться. В Европе VAR используют более ограничено по сравнению с Италией", – цитирует Сарри La Gazzetta dello Sport.

Добавим, что следующий матч Ювентус проведет на выезде против Торино. Игра состоится 2 ноября, начало в 21:45.

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Теги
Ювентус Ювентус Италия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Видеоассистент арбитра (VAR) Торино - Ювентус
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