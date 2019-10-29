Саррі незадоволений низькою результативністю Ювентуса

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився думками щодо гри своєї команди і виокремив головну проблему "старої синьйори".

"Ми адаптуємося до нового стилю гри, тому цілком природно, що для його вдосконалення буде потрібен якийсь час. Ми можемо грати краще і перебуваємо на правильному шляху.

Однак, ми занадто мало б’ємо по воротах. На мій погляд, це швидше психологічна проблема, ніж будь-яка інша. Я поділився з гравцями своїми думками щодо цього. Ми підготуємо деякі вправи на тренуваннях, щоб вирішити цю проблему. Але ми повинні діяти більш рішуче біля чужих воріт.

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У нас як і раніше найкраща оборона в Серії А. Ця ліга змінилася, середня кількість голів у всіх команд зросла. В цілому, це більш продуктивний турнір. Останнім часом ми пропускали голи в основному з пенальті, тому нам потрібно бути більш уважними", – наводить слова Саррі Football Italia.

Нагадаємо, Саррі очолив туринську команду у червні цього року після відходу Массіміліано Аллегрі. До Ювентуса Мауріціо рік працював головним тренером Челсі та виграв з лондонцями Лігу Європи. Попри те, що у 60-річного Саррі залишалось ще 2 роки чинного контракту, "аристократи" відпустили італійця за компенсацію, яка склала 1 млн євро. До переходу в Челсі тренер працював у Емполі та Наполі.

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