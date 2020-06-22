toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
РЕАЛ СОСЬЄДАД - РЕАЛ МАДРИД ДЕСНА - ЗОРЯ АТАЛАНТА - САССУОЛО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Саррі відреагував на чутки про конфлікт з П'янічем – проблемне питання Роналду вирішене

07:30 - Читать на русском
Саррі відреагував на чутки про конфлікт з П'янічем – проблемне питання Роналду вирішене
Мауріціо Саррі / Reuters

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі розповів про свої стосунки з хавбеком Міралемом П'янічем і подальших виступах Кріштіану Роналду на позиції центрфорварда.

"Це фейкова новина, жодних суперечок з П'янічем не було. Він – один з гравців, яких я випускав найбільше в цьому сезоні, і я повинен на нього покластися, тому що він відіграє вирішальну роль в півзахисті з трьох людей.

Аллегрі не хоче повертатися в Ювентус – тренер вже має пріоритет для своєї кар'єри

Я розмовляв з Роналду перед півфіналом Кубка з Міланом і фіналом з Наполі. Ми обговорили його виступи в центрі нападу. Він все ж показує кращу гру, коли починає ширше, тому наразі цей експеримент завершений", – наводить слова Саррі Football Italia.

Нагадаємо, Ювентус у серії пенальті програв Наполі фінал Кубка Італії. Відновлення Серії А для туринців відбудеться 22 червня – виїзд в Болонью.

Шовковського засмутив ефектним голом, а Мессі пішки під стіл ходив: призовий кросворд від головного редактора

blog_ava
Клопп пояснив млявий виступ Ліверпуля в дербі
00:45
342
Теги
Італія Кріштіану Кріштіану Роналду Міралем Міралем П'яніч Ювентус Ювентус Мауріціо Мауріціо Саррі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
28
хв
Динамо
19:30
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук