Саррі відреагував на чутки про конфлікт з П'янічем – проблемне питання Роналду вирішене

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі розповів про свої стосунки з хавбеком Міралемом П'янічем і подальших виступах Кріштіану Роналду на позиції центрфорварда.

"Це фейкова новина, жодних суперечок з П'янічем не було. Він – один з гравців, яких я випускав найбільше в цьому сезоні, і я повинен на нього покластися, тому що він відіграє вирішальну роль в півзахисті з трьох людей.

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Я розмовляв з Роналду перед півфіналом Кубка з Міланом і фіналом з Наполі. Ми обговорили його виступи в центрі нападу. Він все ж показує кращу гру, коли починає ширше, тому наразі цей експеримент завершений", – наводить слова Саррі Football Italia.

Нагадаємо, Ювентус у серії пенальті програв Наполі фінал Кубка Італії. Відновлення Серії А для туринців відбудеться 22 червня – виїзд в Болонью.

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