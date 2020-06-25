Сарри наехал на Сетьена – тренер Барселоны комментировал трансфер Ювентуса

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри отказался обсуждать гипотетический обмен с Барселоной, где главными действующими лицами являются Миралем Пьянич и Артур.

"Артур – игрок Барселоны, и мне кажется неправильным говорить о нем. Мне не понравилось, когда Сетьен говорил о Пьяниче...

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Я обычно не говорю об игроке из другого клуба", – сказал Сарри на пресс-конференции перед матчем 28-го тура Серии А против Лечче.

Напомним, Барселона и Ювентус практически согласовали обмен Артура на Пьянича – 23-летнего бразильца оценили в 80 млн евро, а 30-летнего боснийца в 70, по-этому Ювентусу придется компенсировать разницу Барселоне.

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