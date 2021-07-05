Незважаючи на результат фінального поєдинку чемпіонату Європи, переможцем форуму стане один з представників лондонського Челсі.

На лавці кожної національної команди, що продовжують свій шлях на Євро, є принаймні один гравець лондонського клубу. Тому трофей чемпіонату Європи неодмінно отримає футболіст Челсі.

Італія – Іспанія: Луїс Енріке анонсував головну битву півфіналу Євро-2020

У складі збірної Англії "пенсіонерів" представляють Мейсон Маунт та Бен Чілвел. У футболках Італії грають Жоржінью та Емерсон Пальмієрі. В заявці Іспанії є Сесар Аспілікуета, в обоймі Данії – Андреас Крістенсен.

Нагадаємо, збірні Італії та Іспанії зустрінуться у першому півфіналі чемпіонату Європи, стартовий свисток пролунає 6 липня о 22:00. Друга зустріч Англія – Данія відбудеться 7 липня, початок о 22:00. Для когось з гравців Челсі футбольний сезон 2020/21 стане ще результативнішим, адже окрім кубку Ліги чемпіонів, він отримає трофей Євро-2020.

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