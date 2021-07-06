Протистояння між Італією та Іспанією – це класика чемпіонатів Європи. Обидві збірні в рамках цього турніру зустрічалися шість разів, здобувши по дві перемоги та двічі зігравши внічию. Успішнішою була "Фурія Роха", яка вибила "Скуадру" з чвертьфіналу в 2008 році (щоправда, лишень по пенальті) та громила її у фіналі-2012, в той час як у апеннінців є лишень звитяга в групі на Євро-1988 та перемога в 1/8 фіналу на Євро-2016.

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Втім, то вже історія, а зараз підопічні Роберто Манчіні вважаються фаворитами чемпіонату. Аналітичний портал Opta дає 39% вірогідності перемоги Італії на Євро-2020, а Іспанії намалювали 23% (у Англії – 28%). Це – дуже круті цифри, однак цьогорічна першість Європи є вкрай непередбачуваною, а конкретно "Скуадра Адзурра" та "Фурія Роха" ще й мають серйозні проблеми перед фіналом.

Футбол італійців важко назвати відкриттям турніру, адже підопічні Роберто Манчіні тішили яскравим атакувальним стилем ще у кваліфікації, але продовження перформансу на Євро дійсно вражає. Апеннінці за 1 секунду володіння просувають м'яч аж на півтора метри (більший показник має тільки Данія) й разом з тим якісно катають м'яч – за одне володіння команда робить 4,5 передач. "Скуадрі" вдається поєднувати швидкість і вертикальність, властиві для контратакувальних колективів, з ґрунтовною підготовкою позиційного наступу (що більш характерно для іспанців).

Найважливіше, що Італія не страждає прагматизмом. У чвертьфіналі проти Бельгії команда вела з рахунком 2:1, але взагалі не відмовилась від фірмових коротких розіграшів, високого пресингу та ривків фулбеків по флангах – хоча це розкривало гру. Попри таку агресію, підопічні Роберто Манчіні пропустили всього 2 голи на Євро-2020, причому лише один прилетів у основний час.

Настільки крутий футбол дозволяє "Скуадрі" встановлювати історичні досягнення. Італія здобула вже 15 поспіль перемогу в рамках чемпіонату Європи із урахуванням матчів кваліфікації, що є абсолютним рекордом змагання. Крім того, збірна перевершила власний рекорд 1930-х років та рекорд Аргентини 1990-х, не програючи 32 матчі поспіль, а лідерами за цим рейтингом є Бразилія та Іспанія – у них по 35. Цікаво, що в 1930-х подібна незламність апеннінців завершилась двома перемогами на чемпіонатах світу.

Зараз всі говорять про тріумф на Євро, але для початку необхідно пройти Іспанію. З цим можуть виникнути проблеми. По-перше, через розрив ахілла вилетів Спінаццола – лівий фулбек "Скуадри" був лідером команди за просуванням м'яча й взагалі вважався одним із найкращих футболістів на турнірі. По-друге, робота італійців під інтенсивним пресингом викликає запитання – агресивний тиск швейцарців підопічні Роберто Манчіні проходили легко, влаштувавши розгром, але австрійців за схожих умов вдалося дотиснути лишень на класі в овертаймі. Де ж була справжня Італія? Сьогодні й дізнаємось. Іспанія за інтенсивністю пресингу є найкращою на Євро-2020.

Взагалі, з настільки потужним суперником італійці справи ще не мали. "Фурія Роха" лідирує не тільки за якістю пресингу, а й за володінням (67%) та кількістю очікуваних голів (11,4) – причому підопічні Луїса Енріке створюють моментів на 2,08 xG у кожному матчі без урахування пенальті. Різниця між створеними й допущеними гольовими нагодами становить +8,68 xG – це найкращий результат на Євро-2020. Крім того, по власних воротах команда дозволяє пробивати не більше 5 разів за гру. Звісно ж, Іспанія і тут лідирує.

Іспанія демонструє один з найбільш стильних, складних і агресивних футболів на Євро-2020. Навіть пропускаючи багато (як у 1/8 фіналу з Хорватією), команда забивала ще більше. На тлі прагматичних збірних, яких було вдосталь на чемпіонаті, цей колектив дуже тішить бажанням грати, а не тільки здобувати результат. При цьому "Фурія Роха" не стоїть на місці, постійно змінюючись і додаючи у якості: Луїс Енріке тасував пару центрбеків, поверненням Бускетса він налагодив дистрибуцію в центрі поля, на правий край оборони коуч вчасно ввів Аспілікуету, а вінгерів у кожному поєдинку тренер просить обмінюватись флангами – як наслідок, Іспанія стала небезпечною у всіх зонах, а голи забивати почав навіть Мората.

Проблемою, однак, виступає гра в обороні. "Фурія Роха" лідирує на Євро-2020 за гостротою допущених ударів (0,21 xG в середньому – це дуже багато). По воротах Сімона за 5 матчів пробивали 34 рази, причому 13 пострілів являли собою явні гольові нагоди. Cаме так Іспанія платить за відсутність зіграної пари центрбеків та їхню націленість на розіграш м'яча (Ляпорт і Гарсія не звикли захищатись у штрафному), а крім того підопічні Луїса Енріке взагалі не контролюють ситуації після вкидань з аутів. Між тим, хорвати забивали піренейцям і після них.

Попри ці мінуси, до поєдинку зі Швейцарією "Фурія Роха" здавалася стабільною й яскравою командою з явними претензіями на перемогу в турнірі. Втім, у чвертьфіналі стався провал: при 68% володіння іспанці поступилися за кількістю ударів в основний час (8:9, 2:2 з меж штрафного) й серйозно просіли в якості гри на чужій третині – там піренейці бігали всього 23% часу, в той час як середній показник по Євро тримався на рівні 36%. Залишившись у більшості, Іспанія розривала суперника в овертаймі (21:0 за ударами), але тут вже підвели давні проблеми з реалізацією – за конверсією моментів у голи "Фурія" є найслабшим півфіналістом (9,1%).

Все цілком могло завершитись вильотом у серії пенальті в чвертьфіналі, але Іспанії пощастило. Італія ж не вибачатиме, тож сьогодні підопічним Луїса Енріке потрібно зібратись.

Кадрова ситуація

У збірної Італії єдиною втратою залишається Спінаццола, якого вже прооперували. На лівому фланзі оборони "Скуадри" його повинен замінити Емерсон. Флоренці вже відновився від пошкодження, а дискваліфікованих у складі апеннінців немає.

Єдиною проблемою збірної Іспанії можна назвати форму Сарабії. Він отримав пошкодження привідного м'язу в першому таймі зі Швейцарією – навряд чи він зможе відновитись до сьогоднішнього матчу, тож цілком вірогідною здається поява Ольмо в старті. Крім того, за індивідуальною програмою тренувався Ляпорт, але центрбек повинен зіграти – Емерік не пропустив жодної хвилини на Євро-2020.

Орієнтовні склади на матч Італія – Іспанія

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон – Барелла, Жоржінью, Верратті – К'єза, Іммобіле, Інсіньє

Іспанія: Сімон – Аспілікуета, Гарсія, Ляпорт, Альба – Коке, Бускетс, Педрі – Торрес, Мората, Ольмо

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери та прогнозисти з Opta вважають фаворитом Італію. Це й не дивно, адже "Скуадра" провела турнір рівно, тримаючи гру під контролем у всіх матчах – не в останню чергу через кращу оборону. Підопічні Роберто Манчіні не роздавали очки середнякам у групі, не втрачали перемогу 3:1 наприкінці зустрічі і лише раз виходили в овертайм – причому до серії пенальті справа не дійшла. Найголовніше, що у футболі апеннінців не виникало явних структурних перекосів. Італія у всіх лініях та у всіх фазах гри виглядала організовано й стабільно.

Іспанія переважає в атаці. У "Фурії Рохи" дуже агресивний суперник, але команда Луїса Енріке і створює більше, і виглядає різнобарвніше – все ж, у "Скуадри" простежується залежність від флангових ривків (а тут ще й Спінаццола травмувався). Крім того, піренейці дуже інтенсивно пресингують, а подібний стиль гри суперника Італія не любить. Зрештою, при всіх плюсах в обороні, апеннінці пропускали в обох матчах плей-офф, тож і сьогодні можна прогнозувати гол у ворота Доннарумми.

Втім, більше шансів на перемогу мають саме італійці. Іспанія агресивно пресингує й багато атакує, але при настільки дірявій обороні уникнути голу у відповідь підопічним Луїса Енріке не вдасться. За рівного ж рахунку гору повинна взяти краща організованість "Скуадри" та її сильніша оборона.

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