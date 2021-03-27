Екс-керманич туринського Ювентуса Мауріціо Саррі може продовжити тренерську кар'єру в турецькій Суперлізі.

62-річний фахівець розпочав перемовини з Фенербахче, повідомляє Football Italia.

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Саррі перебуває без роботи з літа 2020-го, коли покинув Юве. Контракт алленаторе зі "Старою синьйорою" досі чинний, але тренер зацікавлений у відновленні діяльності. Переговорний процес із "жовтими канарками" проходить успішно – сторони близькі до угоди про співпрацю.

До слова, Фенербахче наразі посідає 3-тє місце в чемпіонаті Туреччини, відстаючи від зони Ліги чемпіонів усього на 2 очки. Напередодні Ерола Булута на посаді головного тренера стамбульців тимчасово змінив спортивний директор Емре Белозоглу.

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