62-летний специалист начал переговоры с Фенербахче, сообщает Football Italia.

Фенербахче уволил тренера, который мог не пустить Луческу в Динамо

Сарри находится без работы с лета 2020-го, когда покинул Юве. Контракт алленаторе со "Старой синьорой" до сих пор действует, но тренер заинтересован в возобновлении деятельности. Переговорный процесс с "желтыми канарейками" проходит успешно – стороны близки к соглашению о сотрудничестве.

К слову, Фенербахче в данный момент занимает 3-е место в чемпионате Турции, отставая от зоны Лиги чемпионов всего на 2 очка. Накануне Эрола Булута на посту главного тренера стамбульцев временно сменил спортивный директор Эмре Белозоглу.

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