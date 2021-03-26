Фенербахче наважився на зміну головного тренера перед завершальною частиною сезону.

"Канарки" на офіційному сайті оголосили про припинення співпраці з Еролом Булутом за обопільною згодою.

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Упродовж останнього місяця Фенербахче вилетів з Кубка Туреччини, а в чемпіонаті звалився з першого місця на третє. Керівництво клубу вирішило не чекати погіршення ситуації та змінило тренера. До кінця сезону командою керуватиме легендарний Емре Белозоглу, який раніше виконував функції спортивного директора.

Нагадаємо, влітку минулого року Булута активно сватали на тренерський місток Динамо. Зрештою, турецький фахівець прийняв пропозицію Фенера, а кияни зробили ставку на Мірчу Луческу.

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