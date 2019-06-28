"Саррі – навіжений", – Кулібалі розповів кумедну історію про народження свого сина

Захисник Наполі Каліду Кулібалі розповів про непростий характер колишнього наставника неаполітанців Мауріціо Саррі.

"Коли ми готувалися до матчу з Сассуоло, я сказав Саррі: "Містер, мені шкода, але я повинен піти. Скоро народиться мій син!". Тренер виглядав напруженим. Він розмірковував і постійно курив, після чого сказав: "Окей, ти можеш піти, але повинен повернутися ввечері до початку гри. Ти мені потрібен, Кулі".

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Я швидко помчав в лікарню. О 13:30 народився мій маленький неаполітанець. Ми назвали його Сені. Це був найщасливіший день у моєму житті. Близько 16:00 мені подзвонив Саррі. Цей хлопець божевільний. Я говорю це в хорошому сенсі, але він – божевільний.

Він сказав: "Кулі? Ти повертаєшся? Ти мені потрібен! Дуже потрібен! Будь ласка!". Моя дружина відпочивала і я був потрібен їй. Але я не хотів підводити товаришів по команді, тому що дуже їх люблю. Я отримав благословення від дружини і відправився на стадіон.

У роздягальні побачив, що мене немає в стартовому складі. Я підійшов до Саррі та запитав: "Містер! Ви знущаєтесь?". Він відповів: "Що? Це мій вибір". Тренер відправив мене на лавку. Я запитав: "Містер! Мій син! Моя дружина! Я покинув їх! Ви сказали, що я вам потрібен!". Саррі відповів: "Так, ти потрібен нам на лавці".

Коли згадую цю ситуацію зараз, мені хочеться сміятися, але тоді я хотів плакати. Може здатися, що ця історія просякнута негативом, але для мене вона показує, наскільки я люблю Наполі", – написав Кулібалі на сайті The Players 'Tribune.

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