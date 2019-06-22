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Манчестер Сіті готовий активувати навіжену клаусулу Кулібалі, – ЗМІ

14:59 205 Читать на русском
Манчестер Сіті готовий активувати навіжену клаусулу Кулібалі, – ЗМІ
Каліду Кулібалі / LaPresse

Англійський Манчестер Сіті не покидає намірів підписати оборонця італійського Наполі Каліду Кулібалі.

"Містяни" готові активувати клаусулу сенегальця, що складає 120 млн євро. Про це повідомляє Tuttosport.

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Після того, як Сіті не вдалося підписати Кулібалі за 95 млн у євровалюті, чемпіон Англії покращить пропозицію. Тепер тріумфатори АПЛ запропонують на 25 млн євро більше. Саме таку суму за центрбека вимагає президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс.

Конкурентом Манчестер Сіті в боротьбі за Кулібалі стане Ювентус. Новий керманич туринців Мауріціо Саррі хоче відновити роботу із сенегальським захисником. Лідер оборони "партенопейців" має чинний до 2023 року контракт із клубом.

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