"Сарри – сумасшедший", – Кулибали рассказал забавную историю о рождении своего сына

Защитник Наполи Калиду Кулибали рассказал о непростом характере бывшего наставника неаполитанцев Маурицио Сарри.

"Когда мы готовились к матчу с Сассуоло, я сказал Сарри: "Мистер, мне жаль, но я должен уйти. Скоро родится мой сын!". Тренер выглядел напряженным. Он размышлял и постоянно курил, после чего сказал: "Окей, ты можешь уйти, но должен вернуться вечером до начала игры. Ты мне нужен, Кули".

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Я быстро помчался в больницу. В 13:30 родился мой маленький неаполитанец. Мы назвали его Сени. Это был самый счастливый день в моей жизни. Около 16:00 мне позвонил Сарри. Этот парень сумасшедший. Я говорю это в хорошем смысле, но он – сумасшедший.

Он сказал: "Кули, ты возвращаешься, ты мне нужен! Очень нужен! Пожалуйста!". Моя жена отдыхала и я был нужен ей. Но я не хотел подводить товарищей по команде, потому что очень их люблю. Я получил благословение от жены и отправился на стадион.

В раздевалке увидел, что меня нет в стартовом составе. Я подошел к Сарри и сказал: "Мистер! Вы издеваетесь?". Он ответил: "Что? Это мой выбор". Тренер отправил меня на скамейку. Я спросил: "Мистер! Мой сын! Моя жена! Я их! Вы сказали, что я вам нужен!". Сарри ответил: "Да, ты нужен нам на скамейке".

Когда вспоминаю эту ситуацию сейчас, мне хочется смеяться, но тогда я хотел плакать. Может показаться, что эта история пропитана негативом, но для меня она показывает, насколько я люблю Наполи", – написал Кулибали на сайте The Players 'Tribune.

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