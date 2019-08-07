Сапонара продовжить кар'єру в Дженоа – минулий сезон він провів у складі ворога "грифонів"

Атакувальний хавбек Фіорентини Ріккардо Сапонара знову відправився в оренду до Генуї.

Дженоа орендувала Сапонару на сезон-2018/19, повідомляє офіційний сайт клубу. Через рік у "грифонів" буде право першочергового викупу хавбека за 3,8 мільйона євро.

Попередній сезон Сапонара також провів у оренді, і також у Генуї. Ріккардо забив 2 голи у 24-х матчах Серії А за Сампдорію – головного ворога Дженоа. Раніше хавбек виступав у складі Емполі та Мілана.

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