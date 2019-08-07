toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
БРЮГГЕ - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сапонара продовжить кар'єру в Дженоа – минулий сезон він провів у складі ворога "грифонів"

17:18 59 Читать на русском
Сапонара продовжить кар'єру в Дженоа – минулий сезон він провів у складі ворога "грифонів"
Ріккардо Сапонара

Атакувальний хавбек Фіорентини Ріккардо Сапонара знову відправився в оренду до Генуї.

Дженоа орендувала Сапонару на сезон-2018/19, повідомляє офіційний сайт клубу. Через рік у "грифонів" буде право першочергового викупу хавбека за 3,8 мільйона євро.

Попередній сезон Сапонара також провів у оренді, і також у Генуї. Ріккардо забив 2 голи у 24-х матчах Серії А за Сампдорію – головного ворога Дженоа. Раніше хавбек виступав у складі Емполі та Мілана.

Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на Кіпрі

blog_ava
Брюгге – Динамо: Хацкевич оптимістично налаштований перед матчем-відповіддю Ліги чемпіонів
00:15
3778
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Ріккардо Сапонара Ріккардо Сапонара Дженоа Дженоа Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
43
хв
Краснодар
20:00
Порту
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук