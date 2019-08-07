toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
БРЮГГЕ - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Сапонара продолжит карьеру в Дженоа – прошлый сезон он провел в составе врага "грифонов"

17:18 6 Читати українською
Сапонара продолжит карьеру в Дженоа – прошлый сезон он провел в составе врага "грифонов"
Риккардо Сапонара

Атакующий хавбек Фиорентины Риккардо Сапонара снова отправился в аренду в Геную.

Дженоа арендовала Сапонару на сезон-2018/19, сообщает официальный сайт клуба. Через год у "грифонов" будет право первоочередного выкупа хавбека за 3,8 миллиона евро.

Предыдущий сезон Сапонара также провел в аренде, и также в Генуе. Риккардо забил 2 гола в 24-х матчах Серии А за Сампдорию – главного врага Дженоа. Ранее хавбек выступал в составе Эмполи и Милана.

Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на Кіпрі

blog_ava
Хацкевич стал на защиту Цыганкова и Родригеса после неудачного матча Лиги чемпионов против Брюгге
11:03
529
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Риккардо Сапонара Риккардо Сапонара Дженоа Дженоа Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
5
мин
Краснодар
20:00
Порту
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук