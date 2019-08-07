Сапонара продолжит карьеру в Дженоа – прошлый сезон он провел в составе врага "грифонов"

Атакующий хавбек Фиорентины Риккардо Сапонара снова отправился в аренду в Геную.

Дженоа арендовала Сапонару на сезон-2018/19, сообщает официальный сайт клуба. Через год у "грифонов" будет право первоочередного выкупа хавбека за 3,8 миллиона евро.

Предыдущий сезон Сапонара также провел в аренде, и также в Генуе. Риккардо забил 2 гола в 24-х матчах Серии А за Сампдорию – главного врага Дженоа. Ранее хавбек выступал в составе Эмполи и Милана.

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