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Санжар: Впевнений, Карпати виконають завдання потрапити у першу "шістку"

08:51 95 Читать на русском
Санжар: Впевнений, Карпати виконають завдання потрапити у першу "шістку"
Роман Санжар / ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар висловив упевненість у виконанні мети на сезон 2019/20.

 

"Думаю, буде дуже непростий матч з Ворсклою, в якому кожна з двох команд буде прагнути перемогти. Природно, ми будемо грати тільки на перемогу в присутності наших уболівальників. Докладемо максимум зусиль, щоб перемогти.

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Перше завдання – перша "шістка". Друга – стиль гри повинен змінитися, керівництво хоче бачити атакувальний футбол. Я не боюся, з великим бажанням прийняв цей виклик для себе. Прекрасно розумію всі складнощі, вимогливих уболівальників, керівництво клубу.

Відчуваю в собі, в тренерському штабі потенціал. Упевнений, завдання, які перед нами ставляться, ми їх всі виконаємо", – сказав Санжар Футбол NEWS.

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