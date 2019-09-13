Вакуленко розповів про зміни у тренувальному процесі під керівництвом Санжара

Захисник Карпат Сергій Вакуленко поділився враженнями після перших тренувань із Романом Санжаром.

"Атмосфера досить позитивна. Звикаємо потихеньку до нових вимог. Думаю, трохи треба часу звикнути. Змінився тренувальний процес в усіх планах – у фізичному, тактичному, технічному.

Розумію Санжара з півслова, подобається його стиль гри, – Вакуленко

Зараз зібралися всі збірники, травмовані. Тренування стали довші, інтенсивніші, фізично важчі. Потрібно звикнути. Всі молоді футболісти, потрібно всім розвиватися", – сказав Вакуленко Футбол NEWS.

У 7 турі УПЛ Карпати вдома прийматимуть полтавську Ворсклу. Матч відбудеться 14 вересня о 17:00.

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