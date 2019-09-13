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Вакуленко розповів про зміни у тренувальному процесі під керівництвом Санжара

20:41 555 Читать на русском
Вакуленко розповів про зміни у тренувальному процесі під керівництвом Санжара
Сергій Вакуленко / ФК Карпати

Захисник Карпат Сергій Вакуленко поділився враженнями після перших тренувань із Романом Санжаром.

"Атмосфера досить позитивна. Звикаємо потихеньку до нових вимог. Думаю, трохи треба часу звикнути. Змінився тренувальний процес в усіх планах – у фізичному, тактичному, технічному.

Розумію Санжара з півслова, подобається його стиль гри, – Вакуленко

Зараз зібралися всі збірники, травмовані. Тренування стали довші, інтенсивніші, фізично важчі. Потрібно звикнути. Всі молоді футболісти, потрібно всім розвиватися", – сказав Вакуленко Футбол NEWS.

У 7 турі УПЛ Карпати вдома прийматимуть полтавську Ворсклу. Матч відбудеться 14 вересня о 17:00.

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Сергій Вакуленко Сергій Вакуленко Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар
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