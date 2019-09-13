Вакуленко розповів про зміни у тренувальному процесі під керівництвом Санжара

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"Такі штрафи призводять до розколу в команді": Михайличенко і ще 2 злих генії у кар’єрі ШовковськогоОвертайм — 13:00 12013
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