toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Санжар: Уверен, Карпаты выполнят задачу попасть в первую "шестерку"

08:55 6 Читати українською
Санжар: Уверен, Карпаты выполнят задачу попасть в первую "шестерку"
Роман Санжар / ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Роман Санжар выразил уверенность в выполнении цели на сезон 2019/20.

 

"Думаю, будет очень непростой матч, в котором каждая из двух команд будет стремиться победить. Естественно, мы будем играть только на победу в присутствии наших болельщиков. Приложим максимум усилий, чтобы победить.

Вакуленко рассказал об изменениях в тренировочном процессе под руководством Санжара

Первая задача – первая "шестерка". Вторая – стиль игры должен измениться, руководство хочет видеть атакующий футбол. Я не боюсь, с большим желанием принял этот вызов для себя. Прекрасно понимаю все сложности, требовательных болельщиков, руководство клуба.

Чувствую в себе, в тренерском штабе потенциал. Уверен, задачи, которые перед нами ставятся, мы их все выполним", – сказал Санжар Футбол NEWS.

"Я не поважав би самого себе, якби після такого залишився". Чому Олександр Чижевський покинув Карпати

blog_ava
Фалькао отметился победным голом в дебютном матче за Галатасарай
00:45
121
Теги
Карпаты Карпаты Роман Санжар Роман Санжар Карпаты - Ворскла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
55
мин
Реал Мадрид
14:00
Леванте
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук