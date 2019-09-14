Санжар: Уверен, Карпаты выполнят задачу попасть в первую "шестерку"

Главный тренер Карпат Роман Санжар выразил уверенность в выполнении цели на сезон 2019/20.

"Думаю, будет очень непростой матч, в котором каждая из двух команд будет стремиться победить. Естественно, мы будем играть только на победу в присутствии наших болельщиков. Приложим максимум усилий, чтобы победить.

Вакуленко рассказал об изменениях в тренировочном процессе под руководством Санжара

Первая задача – первая "шестерка". Вторая – стиль игры должен измениться, руководство хочет видеть атакующий футбол. Я не боюсь, с большим желанием принял этот вызов для себя. Прекрасно понимаю все сложности, требовательных болельщиков, руководство клуба.

Чувствую в себе, в тренерском штабе потенциал. Уверен, задачи, которые перед нами ставятся, мы их все выполним", – сказал Санжар Футбол NEWS.

"Я не поважав би самого себе, якби після такого залишився". Чому Олександр Чижевський покинув Карпати