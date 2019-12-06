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Санжар відзначив основну перевагу Десни над Карпатами

10:23 76 Читать на русском
Санжар відзначив основну перевагу Десни над Карпатами
Роман Санжар / Сайт Карпат

Головний тренер Карпат Роман Санжар порівняв свою команду з Десною, яка протистоятиме "левам" у 17 турі УПЛ.

 

"Я не розумію, що це означає – не вистачає мотивації. Це питання взагалі не повинно обговорюватися.

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На кожен матч приходить багато уболівальників, тому ми повинні думати тільки про перемогу і все, бути максимально мотивованими. Десна – зіграна команда. Порівняйте з нами: 29 років – середній вік їхньої команди, а у нас 22 роки. Тому досвід на боці Десни", – сказав Санжар в коментарі ФутболNEWS.

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Нагадаємо, Карпати посідають десяту сходинку УПЛ після 16 турів, натомість Десна йде серед групи лідерів – четверте місце.

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Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар Карпати - Десна
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