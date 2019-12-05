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Карпати хочуть викупити контракт Назарини, але є одна перепона, – Бурбас

13:52 704 Читать на русском
Карпати хочуть викупити контракт Назарини, але є одна перепона, – Бурбас
Єгор Назарина / Фото ФК Карпати

Журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас оцінив майбутнє орендованого хавбека Карпат Єгора Назарини.

"Після завершення терміну оренди у Карпат є право викупити контракт Назарини. Право є, а фінансів немає. Тому зробити це львів'яни планують тільки з метою якнайшвидшого перепродажу.

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А з такою яскравою грою хавбека знайти покупця буде нескладно", – написав Бурбас у twitter.

Нагадаємо, контракт 22-річного півзахисника належить бельгійському Антверпену, з яким Карпати влітку домовились щодо оренди Єгора на рік. В поточному сезоні УПЛ Назарина провів 9 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

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Теги
Трансфери Карпати Карпати Єгор Назарина Єгор Назарина Трансфери чемпіонату України Антверпен Антверпен
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