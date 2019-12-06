toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ АРСЕНАЛ - БРАЙТОН ШАХТАР - ОЛІМПІК

Санжар перевів трьох гравців у дубль

07:30 1105 Читать на русском
Санжар перевів трьох гравців у дубль
Роман Санжар вказує на двері одразу трьом гравцям Карпат / Фото з відкритих джерел

Наставник "левів" Роман Санжар незадоволений кількома виконавцями львівського клубу.

Головний тренер львівських Карпат Роман Санжар відправив у дубль одразу трьох футболістів, повідомляє ФутболNEWS. Півзахисники команди Назар Вербний та Максим Грисьо, а також захисник Олексій Ковтун можуть вже взимку залишити клуб, оскільки коуч не розраховує на них у майбутньому.

Карпати хочуть викупити контракт Назарини, але є одна перепона, – Бурбас

Вербний та Ковтун у поточному сезоні зіграли за Карпати в чемпіонаті вісім та шість ігор відповідно, в той час як Грисьо лише одного разу потрапляв у заявку, але на полі так і не з’явився.

Карпати, не дивлячись на зміну тренера, продовжують деградувати і не можуть перемогти вже у дев’яти матчах поспіль. Наразі львів’яни посідають передостанню сходинку турнірної таблиці і набрали 11 очок. Наступний матч підопічні Санжара зіграють вже цієї неділі, 8 грудня – суперником "левів" буде Десна. Початок мату о 14:00.

"Динамо після Мальме почувалося вбитим": чому Шахтар – під підозрою, а Карпати припустилися фатальної помилки

blog_ava
Вернидуб анонсував суттєві зміни у грі солігорського Шахтаря – український тренер дав обіцянку вболівальникам команди
06:30
573
Теги
Олексій Ковтун Олексій Ковтун Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар Назар Вербний Назар Вербний Максим Грисьо Максим Грисьо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
21
хв
Шахтар
19:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук