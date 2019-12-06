Санжар перевів трьох гравців у дубль

Наставник "левів" Роман Санжар незадоволений кількома виконавцями львівського клубу.

Головний тренер львівських Карпат Роман Санжар відправив у дубль одразу трьох футболістів, повідомляє ФутболNEWS. Півзахисники команди Назар Вербний та Максим Грисьо, а також захисник Олексій Ковтун можуть вже взимку залишити клуб, оскільки коуч не розраховує на них у майбутньому.

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Вербний та Ковтун у поточному сезоні зіграли за Карпати в чемпіонаті вісім та шість ігор відповідно, в той час як Грисьо лише одного разу потрапляв у заявку, але на полі так і не з’явився.

Карпати, не дивлячись на зміну тренера, продовжують деградувати і не можуть перемогти вже у дев’яти матчах поспіль. Наразі львів’яни посідають передостанню сходинку турнірної таблиці і набрали 11 очок. Наступний матч підопічні Санжара зіграють вже цієї неділі, 8 грудня – суперником "левів" буде Десна. Початок мату о 14:00.

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