Санжар розповів, скільки гравців Карпат залишаються на карантині – львів'яни близькі до подолання вірусу

Головний тренер Карпат Роман Санжар описав поточну ситуацію з пандемією у таборі "зелено-білих".

"У нас практично вся команда видужала. За винятком двох футболістів, решта хлопців готуються до матчу. Ми залучили до тренувального процесу дуже багато молоді. За цей час намагаюся з ними познайомитися і краще розкрити їхні ігрові характеристики.

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Це Береза, Бей, Хлань, Слюсар, Раделицький, Сас, Горох та інші. Хтось із них поїде на матч зі Львовом. Я вже практично визначився і розумію, хто нам може допомогти.

Травмовані? У Дмитра Кльоца зламана рука, але він вже займається за індивідуальною програмою. Можна сказати, що всі здорові", – розповів Санжар для Footboom.

Нагадаємо, після виходу з карантину "зелено-білі" не провели ще жодного матчу через спалах коронавірусу у таборі львівського клубу.

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