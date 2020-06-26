Санжар рассказал, сколько игроков Карпат остаются на карантине – львовяне близкие к победе над вирусом

Главный тренер Карпат Роман Санжар описал текущую ситуацию с пандемией в лагере "зелено-белых".

"У нас практически вся команда выздоровела. За исключением двух футболистов, остальные ребята готовятся к матчу. Мы привлекли к тренировочному процессу очень много молодежи. За это время стараюсь с ними познакомиться и лучше раскрыть их игровые характеристики.

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Это Береза, Бей, Хлань Слюсарь, Раделицкий, Сас, Горох и другие. Кто-то поедет на матч со Львовом. Я уже практически определился и понимаю, кто нам может помочь.

Травмированные? У Дмитрия Клеца сломана рука, но он уже занимается по индивидуальной программе. Можно сказать, что все здоровы", – рассказал Санжар для Footboom.

Напомним, после выхода из карантина "зелено-белые" не провели еще ни одного матча из-за вспышки коронавируса в лагере львовского клуба.

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