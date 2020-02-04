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Дубінчак: Жодних проблем, конфліктів чи скандалів у Карпатах немає

08:26 320 Читать на русском
Дубінчак: Жодних проблем, конфліктів чи скандалів у Карпатах немає
Владислав Дубінчак / фото: ФК Карпати

Лівий захисник львівських Карпат Владислав Дубінчак розповів про роботу команди на турецьких зборах.

"Команда зараз працює на фоні втоми через інтенсивні тренування, але це цілком нормально та притаманно для зборів. Ми непогано виглядали у двох товариських зустрічах. Задоволені, що нам вдалось в останньому спарингу переконливо перемогти, це дуже добре для нас, емоцій та позитивного настрою.

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У Туреччині бував часто, здебільшого на зборах, та пригадую, що лише раз приїжджав сюди на відпочинок. Тому найбільше ця країна асоціюється в мене зі зборами, фізичними навантаженнями та багатьма матчами.

Зараз атмосфера в команді навіть краща, аніж була влітку, як тільки я перейшов до Карпат. Багато молодих хлопців, у кожного є бажання працювати на тренуваннях та з найкращого боку проявляти себе у матчах. Атмосфера дружня, усі намагаються один одному допомогти, щось підказати – робота кипить. Жодних проблем, конфліктів чи скандалів у нас немає, тож впевнений, що все буде добре", – цитує Дубінчака прес-служба Карпат.

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Карпати Карпати Владислав Дубінчак Владислав Дубінчак Зимові збори
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