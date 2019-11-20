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Санжар оцінив перспективи Кучера вийти на поле ще в цьому році

16:21 781 Читать на русском
Санжар оцінив перспективи Кучера вийти на поле ще в цьому році
Роман Санжар / фото: ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар розповів про відновлення після травми захисника Олександра Кучера.

"Ми активно і продуктивно попрацювали під час перерви на матчі збірних. Так, у нас не було спарингу, однак ми провели двосторонку, залучили багатьох виконавців. Усім надали ігрову практику. Хлопці викладалися, старалися і провели хорошу підготовку.

Кучер повернувся до тренувань після важкої травми

Деякі виконавці мають мікротравми, однак працюють у загальній групі. Гуцуляк і Кучер також тренуються, щоправда, тільки за власним графіком. Чи зможе Кучер ще зіграти в цьому році? Все залежить від того, чи не турбуватиме Сашка травма. Тільки тоді варто буде аналізувати його кондиції в тренувальному процесі. Те саме стосується Гуцуляка", – цитує Санжара прес-служба Карпат.

До слова, "леви" мають в активі 11 очок після 14 турів та посідають 10 сходинку в УПЛ. Наступний матч львів'яни проведуть проти колишньої команди Санжара – Олімпіка.

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Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар Олександр Кучер Олександр Кучер Олексій Гуцуляк Олексій Гуцуляк
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