Кучер повернувся до тренувань після важкої травми

Із лазарету Карпат надійшли хороші новини.

Захисник Карпат Олександр Кучер, який тривалий час заліковував травму, розпочав займатись за індивідуальною програмою, повідомляє офіційний сайт Карпат.

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"Почуваюсь добре, набираю кондиції і проходжу реабілітацію, тому що відразу починати бігати не можна. Для початку потрібно займатися в спортзалі і в басейні, а потім вже приступати до бігової роботи.

Моє повернення на футбольне поле? Все буде залежати від того, як буде проходити відновлення, постараюся докласти максимум зусиль, щоб повернутися до гри якомога швидше", – сказав Кучер.

Після 12-ти турів УПЛ Карпати перебувають на 10-й сходинці, маючи в активі 10 очок.

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