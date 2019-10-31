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Кучер повернувся до тренувань після важкої травми

12:12 509 Читать на русском
Кучер повернувся до тренувань після важкої травми
Олександр Кучер / Фото ФК Карпати

Із лазарету Карпат надійшли хороші новини.

Захисник Карпат Олександр Кучер, який тривалий час заліковував травму, розпочав займатись за індивідуальною програмою, повідомляє офіційний сайт Карпат.

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"Почуваюсь добре, набираю кондиції і проходжу реабілітацію, тому що відразу починати бігати не можна. Для початку потрібно займатися в спортзалі і в басейні, а потім вже приступати до бігової роботи.

Моє повернення на футбольне поле? Все буде залежати від того, як буде проходити відновлення, постараюся докласти максимум зусиль, щоб повернутися до гри якомога швидше", – сказав Кучер.

Після 12-ти турів УПЛ Карпати перебувають на 10-й сходинці, маючи в активі 10 очок.

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