Санжар назвав винуватця чергової поразки Карпат

Головний тренер Карпат Роман Санжар прокоментував поразку від Олександрії (1:2) у матчі 9 туру УПЛ.

"Вважаю, що по грі перший тайм можна поділити на дві частини: перші двадцять хвилин ми програли, виглядали невпевнено, проте у другій половині тайму ми вирівняли перебіг матчу. По перерві ми виглядали конструктивніше, однак пропустили гол зі штрафного.

Олександрія – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Вважаю, що була рівна гра, але на результат вплинула помилка арбітра, адже був фол проти нашого голкіпера і, на жаль, рефері не розібрався у цій ситуації. Я спробував вирівняти гру, зробивши заміни, але вони вже не вплинули на подальший розвиток подій. Дуже прикро за хлопців, які бились та грали у футбол, але у другій грі поспіль судді помиляються, команда втрачає очки – це дуже неприємно.

Я бачу переживання та бажання хлопців, адже розумію, як вони працюють на тренуваннях та повністю віддаються грі. Проте десь нам не вистачає майстерності та зіграності, особливо в атакувальних діях. Найголовніше те, що я бачу в гравців самовідданість та бажання. Якщо будемо надалі так працювати, то результат прийде", – цитує Санжара прес-служба Карпат.

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