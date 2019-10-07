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Санжар назвав винуватця чергової поразки Карпат

15:15 809 Читать на русском
Санжар назвав винуватця чергової поразки Карпат
Роман Санжар / фото: ФК Олександрія

Головний тренер Карпат Роман Санжар прокоментував поразку від Олександрії (1:2) у матчі 9 туру УПЛ.

50’ Дмитро Гречишкін
82’ Владислав Бабогло
 
Тім Халль 58’
50’ Дмитро Гречишкін
58’ Тім Халль
82’ Владислав Бабогло

"Вважаю, що по грі перший тайм можна поділити на дві частини: перші двадцять хвилин ми програли, виглядали невпевнено, проте у другій половині тайму ми вирівняли перебіг матчу. По перерві ми виглядали конструктивніше, однак пропустили гол зі штрафного.

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Вважаю, що була рівна гра, але на результат вплинула помилка арбітра, адже був фол проти нашого голкіпера і, на жаль, рефері не розібрався у цій ситуації. Я спробував вирівняти гру, зробивши заміни, але вони вже не вплинули на подальший розвиток подій. Дуже прикро за хлопців, які бились та грали у футбол, але у другій грі поспіль судді помиляються, команда втрачає очки – це дуже неприємно.

Я бачу переживання та бажання хлопців, адже розумію, як вони працюють на тренуваннях та повністю віддаються грі. Проте десь нам не вистачає майстерності та зіграності, особливо в атакувальних діях. Найголовніше те, що я бачу в гравців самовідданість та бажання. Якщо будемо надалі так працювати, то результат прийде", – цитує Санжара прес-служба Карпат.

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Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар Олександрія - Карпати
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