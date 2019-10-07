Санжар назвал виновника очередного поражения Карпат

Главный тренер Карпат Роман Санжар прокомментировал поражение от Александрии (1:2) в матче 10-го тура УПЛ.

"Считаю, что по игре первый тайм можно разделить на две части: первые двадцать минут мы проиграли, выглядели неуверенно, однако во второй половине тайма мы выровняли ход матча. После перерыва мы выглядели конструктивно, однако пропустили гол со штрафного.

Александрия – Карпаты – 2:1 – видео голов и обзор матча

Считаю, что была равная игра, но на результат повлияла ошибка арбитра, ведь был фол против нашего голкипера и, к сожалению, рефери не разобрался в этой ситуации. Я попытался выровнять игру, сделав замены, но они уже не повлияли на дальнейшее развитие событий. Очень обидно за ребят, которые бились и играли в футбол, но во второй игре подряд судьи ошибаются, команда теряет очки – это очень неприятно.

Я вижу переживания и желания ребят, ведь понимаю, как они работают на тренировках и полностью отдаются игре. Однако где-то нам не хватает мастерства и сыгранности, особенно в атакующих действиях. Самое главное, что я вижу у игроков самоотверженность и желание. Если будем дальше так работать, то результат придет", – цитирует Санжар пресс-служба Карпат.

"Суддівство у грі Динамо – це шок": чому Шахтар не зупинить ніхто, а Бєсєдін даремно поділився із Вербічем