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Санжар назвал виновника очередного поражения Карпат

15:15 65 Читати українською
Санжар назвал виновника очередного поражения Карпат
Роман Санжар / фото: ФК Александрия

Главный тренер Карпат Роман Санжар прокомментировал поражение от Александрии (1:2) в матче 10-го тура УПЛ.

50’ Дмитрий Гречишкин
82’ Владислав Бабогло
 
Тим Халль 58’
50’ Дмитрий Гречишкин
58’ Тим Халль
82’ Владислав Бабогло

"Считаю, что по игре первый тайм можно разделить на две части: первые двадцать минут мы проиграли, выглядели неуверенно, однако во второй половине тайма мы выровняли ход матча. После перерыва мы выглядели конструктивно, однако пропустили гол со штрафного.

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Считаю, что была равная игра, но на результат повлияла ошибка арбитра, ведь был фол против нашего голкипера и, к сожалению, рефери не разобрался в этой ситуации. Я попытался выровнять игру, сделав замены, но они уже не повлияли на дальнейшее развитие событий. Очень обидно за ребят, которые бились и играли в футбол, но во второй игре подряд судьи ошибаются, команда теряет очки – это очень неприятно.

Я вижу переживания и желания ребят, ведь понимаю, как они работают на тренировках и полностью отдаются игре. Однако где-то нам не хватает мастерства и сыгранности, особенно в атакующих действиях. Самое главное, что я вижу у игроков самоотверженность и желание. Если будем дальше так работать, то результат придет", – цитирует Санжар пресс-служба Карпат.

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Карпаты Карпаты Роман Санжар Роман Санжар Александрия - Карпаты
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