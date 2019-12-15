Санжар: На Карпати чекають кадрові зміни – для нас все лише починається

Головний тренер Карпат Роман Санжар прокоментував поразку своєї команди від Ворскли у 18 турі УПЛ (1:2).

"Важка гра для нас. Я подякував хлопцям, які приїхали на матч. Сьогодні здебільшого це була молодь, за виключенням Сашка Кучера. У нас чимало гравців зазнали травм, тому і не приїхали до Полтави.

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Практично через поєдинок я маю коментувати дуже спірні, на мій погляд, суддівські рішення. Помилки, що їх припускаються арбітри, впливають на загальний результат команди. Не лише у цьому справа, я не хочу списувати наші недопрацювання на рішення рефері.

Чесно кажучи, я довго чекав зимової паузи, тому що кардинально щось змінити у Карпатах я зможу лише під час перерви. У нас будуть кадрові зміни взимку. Вважаю, що клуб спрацює правильно для того, щоб зробити конкретні зміни в команді. Я бачу бажання хлопців, як вони працюють на полі, та знаю, навколо кого будувати колектив. Ми потребуємо підсилення, від цього буде залежати те, як ми зіграємо у другій частині чемпіонату. Для нас все лише починається", – цитує Санжара офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, що після поразки від Ворскли Карпати опустилися на останнє місце у турнірній таблиці УПЛ.

Ворскла здолала Карпати та опустила львів'ян на дно турнірної таблиці УПЛ